В Перми кондуктора автобуса осудили за смерть пассажирки

Пермский суд признал 33-летнюю кондуктора автобуса виновной в гибели пассажирки. Об этом сообщили в краевом СК РФ. Женщина обвинялась по статье 125 УК РФ ("Оставление в опасности").

Установлено, что 13 января этого года в салоне автобуса 77 маршрута у одной из пассажирок случился инсульт. Она потеряла возможность говорить и двигаться. Поэтому она доехала до конечной остановки, где не смогла выйти. Кондуктор же решила, что женщина пьяна. В результате больная оставалась без помощи более двух часов. Когда наконец-то приехала скорая помощь и доставила ее в больницу, помочь женщине уже не смогли. Через шесть дней, не приходя в сознание, она умерла.

Приговором суда осужденной назначено наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей. Кроме того, с виновной взыскано 200 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда родственникам погибшей.