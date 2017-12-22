В Саратовской области утонули трое любителей рыбалки

В Саратовской области за сутки утонуло трое рыбаков, еще одного любителя зимней рыбалки удалось спасти.

В четверг двое рыбаков, выехавших на лед на самодельном мотоцикле, утонули вблизи Кошелевского затона в Воскресенском районе. В этот же день в Саратовском районе у поселка Расловка-2 утонул мужчина, который решил порыбачить на Волге.

Еще одного рыбака, провалившегося на неокрепшем льду, спасли очевидцы в районе острова Шалово недалеко от Энгельса.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что ледовая обстановка на водоемах Саратовской области вызывает серьезные опасения.

- Идет ледостав. Температура воздуха колеблется, в некоторых районах выпало большое количества снега, что затрудняет определение толщины льда, скрывает промоины и опасные участки. Выходить на лед в таких условиях крайне опасно, а тем более выезжать на транспортных средствах. Напомню, что на территории области нет ледовых переправ и выезд автотранспорта на лед запрещен, - заявил начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Саратовской области Роман Сулейманов.

В ГУ МЧС напоминают, что в период ледостава особенно опасно выходить на лед в темное время суток, в туман и при плохой видимости, нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Родителей просят не отпускать детей на рыбалку, а также кататься на лыжах и коньках по тонкому льду.