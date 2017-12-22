В Удмуртии будут судить организаторов крупной финансовой пирамиды

Прокурор Октябрьского района Ижевска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести местных жителей, сотрудников организации, зарегистрированной как рассчетно-кассовый центр. Они обвиняются в мошенничестве и отмывании денежных средств путем создания финансовой пирамиды.

По версии следствия, она действовала в Удмуртии и еще 15 регионах России в 2012-2015 годах. Ее организаторы предлагали людям вложить деньги и в дальнейшем получить с них дивиденды от 28 до 44 процентов годовых, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Никакой финансово-хозяйственной деятельности организация не вела. В итоге пострадавшими оказались более 1200 жителей Удмуртии, Пермского края, Свердловской, Волгоградской, Тюменской областей и других регионов России. Общий ущерб оценивается в более чем 200 миллионов рублей.

Полученные от людей деньги мошенники потратили на покупку квартир и земельных участков.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России ("Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере") и пункту "б" части 4 статьи 174 ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере").

Обвинительное заключение на шестерых организаторов направлено в суд. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Кроме того арестовано их имущество на сумму более 34 миллионов.