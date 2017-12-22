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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Рубят путь к штреку

В Кемеровской области спасают горняков, заблокированных в шахте
Текст: Юлия Потапова ("Российская газета", Кемерово)
Российская газета - Федеральный выпуск №7457 (291)
На шахте "Есаульская" в Новокузнецком районе Кемеровской области продолжаются спасательные работы. После обвала кровли горной выработки трое горняков оказались заблокированы под землей. К ним вторые сутки пробиваются спасатели.

ЧП случилось в среду в 18.55 по местному времени. Порода обвалилась примерно в ста метрах от места ведения горных работ. Информация поступила в экстренные службы в 19.10. На шахту немедленно прибыли два отделения горноспасателей, оперативные группы регионального управления МЧС и новокузнецкого пожарно-спасательного гарнизона. Из ста горняков, находившихся на смене, 97 эвакуировались на поверхность, а трое остались в тупиковой части выработки вентиляционного штрека. Путь к выходу из забоя им преградил завал. По подсчетам специалистов, с одной стороны его длина около семи метров, а с другой - почти одиннадцать. К счастью, никто из заблокированных шахтеров при обвале не пострадал.

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Тщательно изучив ситуацию, штаб по ликвидации аварии решил действовать так: не устранять завал, а через целик угля проложить отдельную поисково-спасательную выработку малого диаметра. Чтобы по ней потом вывести на поверхность тех, кто оказался в западне. Вот только проходческий комбайн в этом случае не помощник: угрозу нового обвала провоцировать нельзя. Тем более что горняки, находящиеся в подземной ловушке, сказали, что слышат, как где-то вдалеке "что-то сыплется". Потому горноспасатели и рабочие шахты (всего более ста человек) работают практически вручную, прорубая себе путь отбойными молотками. Чтобы обеспечить нормальный ход работ и вентиляцию, в шахте со стороны обгонного конвейерного штрека пробурили три вспомогательных скважины. Через них-то заблокированным горнякам и передали питьевую воду, еду, светильники и теплые одеяла.

Из ста горняков трое остались в тупиковой части выработки вентиляционного штрека

Все остальные подземные работы на "Есаульской" приостановлены. По предварительным данным, ЧП могли спровоцировать нарушения правил безопасной эксплуатации оборудования. Рассматривается и другая версия: влияние природных факторов. Что на самом деле случилось установит специальная комиссия.

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- Проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности начала Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли, по ее итогам будет дана правовая оценка действиям должностных лиц шахты и органов государственного надзора и контроля, - уточнила старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич.

В свою очередь, представители СК, начавшие доследственную проверку, запросили на шахте технологическую документацию, предстоит опросить и руководство предприятия.

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