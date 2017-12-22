Бывший новгородский вице-мэр ответит в суде за детскую порнографию

В Новгородской области бывший вице-мэр обвиняется в совращении несовершеннолетних. Он ответит перед судом по трем статьям, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, Вадим Фадеев, будучи заместителем главы администрации Великого Новгорода, публиковал детскую порнографию в соцсети "ВКонтакте", используя псевдоним Дмитрий Лазарев.

Как выяснили сотрудники прокуратуры Новгородской области совместно со специалистами подразделения "К" регионального УМВД, в период с 2015 по 2016 год экс-чиновник также вел активную переписку в соцсети с несовершеннолетними мальчиками. Впоследствии с двумя из них он пошел на личный контакт.

Факты развратного поведения бывший вице-мэр не признал. В ближайшее время дело будет направлено в Новгородский областной суд для рассмотрения по существу.