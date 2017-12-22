Калининградца ударили ножом в сердце из-за вонючих носков в самолете

31-летний калининградец был госпитализирован с ножевым ранением, причиной которого стал запах его носков, раздражавший соседа в самолете.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Калининградской области, инцидент произошел на территории автостоянки аэропорта Храброво 15 декабря.

По данным полиции, конфликт начался еще в самолете. Пострадавший мужчина снял обувь в салоне, и это не понравилось его соседу, 54-летнему жителю Светлогорска, который начал оскорблять разувшегося пассажира, комментируя неприятный запах.

Выяснение отношений между попутчиками продолжилось после прибытия московского рейса в Калининград. По предварительным данным, житель Светлогорска достал нож и ударил оппонента в грудь, задев сердце. Тот защищался деревянным брусом с вбитыми в него гвоздями, подобранным поблизости.

Обладателя злосчастных носков увезла "скорая", а его попутчика - сотрудники уголовного розыска. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.