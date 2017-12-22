В Петербурге завели первое дело о краже биткоинов

Петербургские полицейские расследуют дело о пропаже криптовалюты. Доверчивый житель Краснодара лишился полутора миллионов вполне реальных рублей, но так и не получил биткоины.

Как сообщает МВД России, краснодарец познакомился в социальных сетях с петербуржцем, который сообщил, что готов ему продать криптовалюту по очень скромным ценам. Продавец и покупатель встретились в Пулково.

Продавец предоставил покупателю номер своего электронного кошелька, куда житель Краснодара перевел полтора миллиона рублей. Но на счет покупателя биткоины так и не поступили. Рассерженный краснодарец обратился в полицию.

Стражи порядки задержали продавца криптовалюты. Сейчас он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.