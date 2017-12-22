В Петербурге рецидивист украл новогодние предсказания

В Петербурге на Балтийском вокзале транспортные полицейские задержали мужчину, который украл несколько новогодних подарков.

Как сообщает управление на транспорте МВД по СЗФО, ЧП произошло в магазине. На глазах у изумленной продавщицы мужчина вынес из магазина несколько подарочных наборов.

Стражи порядка уточняют, что добычей злоумышленника стали несколько наборов душистого мыла и книга с предсказаниями судьбы.

Задержанному мужчине 32 года, из них 12 лет он провел в местах не столь отдаленных. На его счету кражи и причинение тяжкого вреда здоровью. Из колонии мужчина освободился лишь три недели назад.

Сейчас полицейские пытаются выяснить, что заставило мужчину воровать новогодние наборы. Допрос осложняется тем, что задержанный сильно пьян.