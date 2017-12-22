В Астраханской области осудили кредитных аферистов

В Астраханской области вынесен приговор по громкому делу о хищении более пятисот миллионов рублей в отделении крупного банка. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Преступление было совершено в Енотаевском районе. На скамье подсудимых оказались восемь жителей области.

По версии следствия, они провернули мошенничество в особо крупном размере с кредитами. Подсудимым удалось найти людей, которые оформили на себя банковские кредиты на немалые суммы за сравнительно небольшое вознаграждение в десять тысяч рублей. Подозреваемые обещали доверчивым знакомым, что сами будут погашать кредиты. В итоге на их удочку попались более полтысячи граждан.

Аферу выявили сотрудники спецслужб и полиции. Подсудимые получили наказание от четырех до девяти лет лишения свободы в колонии общего режима. При этом гособвинение потребовало от 13 до 17 лет.