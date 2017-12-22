В Ростовской области из травматического пистолета ранили журналиста

В Красном Сулине Ростовской области был ранен неизвестным мужчиной корреспондент одного из местных средств массовой информации. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

Областная прокуратура начала проверку этого случая. В журналиста стреляли из травматического пистолета. В этот момент он был вместе с сотрудником одной из управляющих компаний города, они находились на кладбище.

Выстрелы прозвучали после словесной перепалки между журналистом и мужчиной, вышедшим из автомобиля. Пострадавшему оказали медицинскую помощь в районной больнице.