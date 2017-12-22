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22.12.2017 18:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Югре изъяли 30 тысяч бутылок смертельно опасного алкоголя

Текст: Татьяна Воробьева

Большая спецоперация по борьбе с теневым рынком алкоголя завершилась успехом в Югре: правоохранительные органы задержали банду и изъяли из оборота 30 тысяч бутылок контрафактной продукции, которая могла оказаться на новогодних столах северян.

Сбыт контрафакта на территории автономного округа пресечен совместными усилиями Следственного комитета, полиции и Росгвардии. Возбуждено уголовное дело.

Фото: AP
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"Задержаны семеро подозреваемых - все уроженцы Средней Азии. По версии следствия, закупали алкоголь не в Югре, после чего хранили на складах в Нефтеюганске, откуда поставляли как минимум в 22 магазина здесь же, в Нефтеюганске и окрестностях, в Сургуте и Ханты-Мансийске. Все торговые точки принадлежат самим подозреваемым, а также их родственникам и знакомым. При этом, ни один из этих магазинов не имел лицензии на торговлю спиртным", - рассказали в пресс-службе СК ХМАО.

Со складов и магазинных полок изъяли более 30 тысяч бутылок контрафактного алкоголя. Анализ показал, что продукция содержит сивушные масла, технические примеси и метанол - все эти вещества могут представлять смертельную опасность для потребителей.

Сейчас решается вопрос о заключении членов группировки под стражу. Устанавливаются личности прочих участников преступного сообщества.

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