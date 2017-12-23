На Камчатке произошли три землетрясения за день

Третье за сутки землетрясение зарегистрировано вблизи Камчатки, сообщает "Интерфакс".

По данным Камчатского отделения Геофизической службы РАН, на которое ссылается агентство, последнее сейсмособытие магнитудой 5,6 произошло утром в субботу в акватории Кроноцкого залива. Его эпицентр находился на глубине 41 километр в 161 километре северо-восточнее Петропавловска-Камчатского. В ряде районов краевого центра ощущались подземные толчки силой до трех баллов.

Напомним, минувшей ночью примерно в тех же координатах с разницей в несколько минут произошли два землетрясения. Их магнитуда составила 5,1 и 6,4. Подземные толчки разбудили жителей Петропавловска. Очевидцы рассказывали, что в квартирах тряслась мебель, раскачивались люстры, звенела посуда.

О разрушениях, жертвах и угрозе цунами не сообщается.