Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский провел очередной "сухой" матч в рамках регулярного чемпионата НХЛ. И помог своей команде обыграть "Миннесоту" - 3:0.

В этот вечер Василевский отразил все 22 броска и был признан первой звездой поединка. Для россиянина это четвертый "сухарь" в сезоне, и по этому показателю он теперь делит лидерство во всей Лиге со своим соотечественником Сергеем Бобровским, выступающим за "Коламбус". Также Василевский - лучший по количеству одержанных побед. Их у Андрея уже 23.

В игре с "Миннесотой" отличился и форвард "Тампы" Никита Кучеров, на счету которого гол. Это позволило нападающему "молний" обойти в списке лучших снайперов Лиги другого россиянина - Александра Овечкина. Кучеров теперь единолично на первом месте с 24 шайбами. Он же возглавляет бомбардирский зачет с 51 очком по системе "гол плюс пас".