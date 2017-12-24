Пока клубы российской Премьер-лиги ушли на зимний перерыв, внимание наших болельщиков полностью переключилось на Европу, где футбол продолжается. Главный матч выходных состоялся в Мадриде. Действующий чемпион Испании "Реал" в 17-м туре Примеры проиграл лидеру нынешнего сезона "Барселоне" - 0:3. Отличились Луис Суарес, Лионель Месси и Алейкс Видаль.

Как известно, холдинг "Матч ТВ" из всех топовых чемпионатов не транслирует лишь испанскую лигу. Переговоры ведутся уже второй год, но никаких ощуттимых результатов нет. Казалось, очередное "класико" пройдет мимо наших телезрителей. Однако в начале декабря было объявлено, что "Первый канал" покажет матч в прямом эфире.

Вероятно, трансляция встречи двух популярнейших клубов - своего рода раскрутка футбола как зрелища перед чемпионатом мира, который следующим летом пройдет в России. И даже далекая от спорта публика смогла понаблюдать в прямом эфире за игрой звезд, которые уже через несколько месяцев приедут в нашу страну. В первую очередь - за Криштиану Роналду и Лионелем Месси, лучшими футболистами последнего десятилетия.

Если откровенно, по содержанию это было далеко не самое зрелищное "класико". "Барселона" приехала в Мадрид в ранге единоличного лидера и единственной команды чемпионата, не потерпевшей ни одного поражения. С учетом отрыва от "Реала" в 11 очков (при этом у мадридцев есть матч в запасе - Прим. "РГ"), каталонцы вполне могли сыграть и на ничью. А вот хозяевам необходимо было побеждать. Тем более что пока "королевский клуб", как еще называют "Реал", отстает не только от "Барселоны", но и от "Атлетико" с "Валенсией".

- Месси - это проклятие "Реала". Многие команды настрадались от него, но мадридцы - в особенности, - отметил перед матчем бывший полузащитник "Барселоны" Хави.

54 мяча забил в этом году Месси во всех турнирах за сборную и клуб

Он прав: гол в ворота Кейлора Наваса во втором тайме стал для Лионеля 17-м в матчах с "Реалом" в рамках чемпионата Испании. Больше "королевскому клубу" не забивал никто. Кроме того, Месси довел число забитых им мячей в календарном году до 54, обогнав Роналду и Роберта Левандовского. Опередить Лео может лишь форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн, у которого в активе 53 мяча и игра в запасе с "Саутгемптоном".

Помимо гола, Лионель отметился результативной передачей на Видаля в компенсированное время. Причем сделал это Месси без бутсы, которой он лишился за несколько секунд до того после борьбы с Марсело.

- Лео - волшебник, - не скрывал эмоций после матча главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде. - Но я хочу поблагодарить и остальных ребят. Мы очень близки по силе с "Реалом", но сегодня был наш день.

Как и в Испании, похоже, все ясно с чемпионом в Англии. Вряд ли кто-то до конца сезона сможет обогнать "Манчестер Сити", одержавший на выходных 17-ю победу подряд в Премьер-лиге. Разгромив дома "Борнмут" 4:0, "Сити" стал первым клубом в истории высшего английского дивизиона, забивший сто мячей за календарный год. Причем 60 из них приходятся на этот сезон.

"Горожане" завершили первый круг с отрывом в 13 очков от ближайшего преследователя - "Манчестер Юнайтед". Команда Жозе Моуринью не смогла в большинстве обыграть "Лестер" (2:2), пропустив второй мяч на последних секундах.

Ну а "хитом" выходных в Англии стала битва в Лондоне, где "Арсенал" и "Ливерпуль" выдали один из самых сумасшедших матчей сезоне. Уступая 0:2, хозяева за пять минут забили три мяча, но все-таки не удержали победу - 3:3.

В отличие от Англии и Испании, совсем все запутано в борьбе за чемпионство в Италии. Лидером турнира остается "Наполи", победивший в 18-м туре "Сампдорию" (3:2). К слову, в этом матче Марек Гамшик побил рекорд легендарного аргентинца Диего Марадоны по забитым мячам за неаполитанский клуб (116 мячей). Центральный матч тура состоялся в Турине, где "Ювентус" переиграл "Рому" (1:0) и продолжает погону за "Наполи". Команды разделяет всего одно очко - 45 против 44.