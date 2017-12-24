ЦИК напомнил, как подавшие документы признаются кандидатами в президенты

Подача необходимых документов в Центральную избирательную комиссию не делает желающего стать президентом автоматически кандидатом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена ЦИК Евгения Шевченко.

Представитель Центризбиркома напомнил, как проходил процедура.

"Центральная избирательная комиссия РФ принимает к рассмотрению документы от всех граждан, изъявивших желание участвовать в избирательной кампании по выборам президента РФ. Однако просто представление документов в ЦИК России не означает, что все граждане, желающие принять участие в избирательной кампании, будут в ней участвовать в качестве кандидатов", - подчеркнул он.

Шевченко отметил, что все поступившие в ЦИК документы будут тщательно проверены, будет изучено, отвечает ли желающий стать президентом всем требованиям, которые закон предъявляет к такому гражданину. После чего выносится решение о признании подавшего документы кандидатом в президенты или отказе.

"Любые другие трактовки лишь вводят избирателей в заблуждение", - уточнил член ЦИК.