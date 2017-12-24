Лучшая спортсменка страны 2017 года, по версии Минспорта России, прыгунья в высоту Мария Ласицкене начала зимний сезон с победы в Минске.

Двукратная чемпионка мира на турнире "Рождественские старты" в крытом помещении преодолела планку на высоте два метра ровно. Уже в ранге победительницы Мария заказала 2.08 - это выше абсолютного рекорда России и повторение 11-летней давности мирового рекорда для крытых залов шведки Кайсы Бергквист.

Во второй и третьей попытках Ласицкене была близка к тому, чтобы преодолеть планку, но все же сделать этого не удалось.

Известен график выступлений нашей примы прыжков в высоту на январь 2018 года. Расписание у Марии довольно плотное: 11 января она прыгает в Челябинске, 17-го числа стартует на столичном "Мемориале Дьячкова и Озолина", 21 января снова соревнуется в Москве на "Битве полов" и 27-го ее увидят в Волгограде.