Оргкомитет зимних Олимпийских Игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане представил новые данные по продажам билетов на соревнования.

Картина уже куда более радостная, чем в сентябре, когда было реализовано лишь 30 процентов билетов. Сейчас болельщики выкупили 655 тысяч мест на трибунах из 1,07 миллиона, а это чуть более 61 процента.

Что удивительно, наибольшим спросом пользуются билеты не на шорт-трек (74 %), где Корея считается абсолютным мировым лидером, а на горные лыжи (81%), в которых местные спортсмены никогда серьезных успехов не добивались. На втором месте по популярности пока лыжные гонки (79 %), на четвертом - бобслей (70 %).

На церемонию торжественного открытия продано ровно две трети билетов. Непривычное отсутствие спроса здесь, скорее всего, обусловлено предварительным прогнозом погоды - в этот день в Пхенчхане ожидается экстремальный для корейцев 14-градусный мороз.