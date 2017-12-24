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24.12.2017 22:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Полетели на ватрушке

В Москве открылся самый большой комплекс тюбинговых горок
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск №7458 (292)
В Москве, на площади Промышленности ВДНХ рядом с павильоном "Космос" открылась самая высокая горка для катания на тюбах - надувных санках, которые москвичи за их форму называют "ватрушками". У любителей зимних катаний горка вызывает неподдельный восторг: "Такая длинная! В Москве такой еще не было, точно "Ракета"!". В прошлом году похожая горка, только не такая высока, радовала детей и взрослых в самом центре столицы, на Площади Революции.
Со стартовой площадки горки открывается панорамный вид на центральную аллею ВДНХ. Фото: twitter.com/vdnh.ru Со стартовой площадки горки открывается панорамный вид на центральную аллею ВДНХ. Фото: twitter.com/vdnh.ru
Со стартовой площадки горки открывается панорамный вид на центральную аллею ВДНХ. Фото: twitter.com/vdnh.ru

Приехав на открытие горки, мэр Сергей Собянин поздравил катающихся детей с наступающим Новым годом. - ВДНХ не устает поражать своих посетителей, - отметил он. - В прошлом году здесь открылся самый большой каток в мире. А теперь - самая высокая тюбинговая горка.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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Горка разместилась вокруг легендарной ракеты "Восток". Два склона по обе стороны от ракеты разной высоты и длины. У спусков отдельные площадки, что позволяет избежать очередей. Самый высокий двадцатиметровый спуск длиной 180 метров, малый спуск - высотой 12 метров и длиной 120 метров. У подножья ракеты светится арт-инсталляция под названием "Солнечная система". Состоит необычный объект из девяти светящихся планет, Солнца и яркой планеты Новый год. Каждая из них диаметром от 2,5 до 10 метров, так что когда летишь на ватрушке, то чувствуешь себя словно в космосе.

Начнется незабываемый полет со стартовой площадки у павильона "Космос", где открывается уникальный панорамный вид на Центральную аллею ВДНХ. Раньше всю красоту можно было увидеть только с крыши павильона "Космос". Насладились видом, поглубже вдохнули, а теперь по спуску на тюбе с криком прямиком до павильона N57...

На двух горках могут кататься одновременно сто человек,  и взрослые, и дети

- Тысяча людей ежедневно посещают ВДНХ, и этой зимой парк претендует стать самым посещаемым местом, - заметил мэр.

За первые три дня на катке на ВДНХ побывали 15 тысяч посетителей

Одновременно на горке могут кататься более 100 человек. Тюбинги для катания доставляются на стартовые площадки при помощи бугельных подъемников, так что на себе нести их не придется. Кататься особенно приятно вечером, когда загорается сказочная подсветка.

На "Ракете" могут полететь и взрослые, и дети. В кассе есть билеты на один или сразу пять спусков. Тюб выдается вместе с билетом бесплатно. Важно, что малышам до трех лет такое развлечение рановато, поэтому с ними сюда не пускают. Самостоятельно кататься могут только дети ростом выше 110 см - это в целях безопасности, остальные несовершеннолетние - в сопровождении родителей. Для юных гостей доступен прокат защитных шлемов.

Справка "РГ"

Горка работает в будни с 11.00 до 23.00, в выходные и праздники - с 10.00 до 23.00. Понедельник - технический день. Стоимость взрослого билета по будням за один спуск - 100 рублей, а за пять - 300 рублей.

В пятницу, субботу, воскресенье и праздничные дни за один спуск придется отдать 150 рублей, а за пять - 400 рублей. Детский билет стоит вполовину меньше.

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