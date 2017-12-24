Стюардесса выпала из самолета в аэропорту Внуково

Стюардесса авиакомпании "Ютэйр" доставлена в больницу после падения из самолета. Об этом ТАСС проинформировал представитель пресс-службы авиакомпании.

По его словам, инцидент произошел в московском аэропорту Внуково. "Во время предполетной подготовки самолета, который готовился к вылету в Ханты-Мансийск, при закрытии задней двери бортпроводница поскользнулась и упала на перрон. Ее оперативно госпитализировали", - сообщил собеседник агентства.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего. Авиакомпания пообещала оказать сотруднице максимальную поддержку.