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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Станет доступным

В клинике Бурденко открылся новый корпус
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Столичный выпуск №7458 (292)
В центр нейрохирургии имени Бурденко открылся новый комплекс, в котором есть лечебно-операционный корпус, центры позитронно-эмиссионной томографии и образовательный, лаборатории, конференц-зал и выставочные площади.

В торжественном открытии приняла участие министр здравоохранения Вероника Скворцова. По ее словам, с открытием нового корпуса пациентам со всей страны станут доступными высокоточные радиохирургические и радиотерапевтические методы лечения различных патологий нервной системы.

Президент наградил госпиталь им. Н.Н.Бурденко грамотой

"От нас ждут очень серьезных и ускоренных шагов в направлении лечения нейробластом. Этот год был связан с тем, что Россия потеряла несколько знаковых для страны людей. Уходили многие из них через вот эти страшные диагнозы, которые Центр им. Бурденко лечит лучше всех в нашей стране, но при этом не излечивает. Есть состояния, при которых мы бессильны", - констатировала министр. И продолжила, что в клинике есть уникальный фундаментальный научный блок, который открывает перспективы для будущих шагов: молекулярная генетика и биология, клеточные, генные технологии и так далее.

Одно из направлений связано с изучением прогнозирования возможностей формирования у человека заболевания в перспективе 10-15 лет.

Также Скворцова отметила, что Центр нейрохирургии им. Бурденко может стать одним из референс-центров Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). "Мы рассматриваем возможность ввести его в сеть референс-центров, чтобы весь мир мог согласовывать свои решения с российскими специалистами", - сказала она.

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