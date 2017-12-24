Скончалась пассажирка экстренно севшего в Хабаровске лайнера

Пассажирка самолета Boeing-777 авиакомпании Korean Air, следовавшего по маршруту Вашингтон-Сеул, скончалась до приземления лайнера в Хабаровске, передает Интерфакс.

Напомним, командир воздушного судна запросил экстренную посадку в дальневосточном аэропорту в связи с плохим самочувствием женщины на борту.

По предварительным данным, во время полета на резкое ухудшение состояния пожаловалась гражданка США.

Оказать необходимую помощь на борту самолета женщине не смогли. Хабаровские же врачи, поднявшись на борт после приземления Boeing-777, констатировали смерть пассажирки.

Основная версия смерти - сердечная недостаточность.