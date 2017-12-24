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24.12.2017 11:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Прикамье в ДТП погибли три человека

Текст: Константин Бахарев (Пермь)

В аварии, случившейся в Пермском крае на 113 километре трассы Кудымкар-Гайны, погибли три человека, один из них девятилетний ребенок. Об этом сообщили в краевом ГУ МВД.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Республики Коми
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Автомобиль Lada Kalina по неустановленной пока причине выскочил на встречную полосу. Здесь он врезался в УАЗ, принадлежащий "Почте России".

При столкновении погибли водитель "Калины" и два его пассажира, один из которых ребенок. Различные травмы получили еще пять человек. Четверо из них находились в УАЗе, и один в Lada.

По факту гибели людей пермская полиция возбудила уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Выясняются все обстоятельства произошедшего.

В ГУ МВД России по Пермскому краю обращают внимание водителей на то, что в условиях снегопадов и скользкой дороги надо быть более внимательными на дорогах.

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