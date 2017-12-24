Волейболистки казанского "Динамо" в четвертый раз стали обладательницами Кубка России среди женщин памяти великого тренера Гиви Ахвледиани.

"Финал четырех" Кубка в Казани был хорошо организован Всероссийской федерацией волейбола и хозяйками площадки, но в спортивном отношении явно получился неинтересным. "Уралочка-НТМК" выступила не основным, а резервным составом, оба субботних полуфинала и вчерашняя решающая игра непосредственно за трофей прошли в трех сетах. В главном матче "Финала четырех" казаночки победили красноярский "Енисей" - 3:0 (25:20, 25:18, 25:20).

Самым ценным игроком турнира признана азербайджанская прима победительниц Наталья Маммадова. Остальные лауреаты "Финала четырех": атакующий - Наталья Малых, подающий - Мария Фролова (обе - "Енисей"), связующий - Евгения Старцева, блокирующий - Анастасия Самойленко, либеро - Екатерина Уланова (все - "Динамо-Казань").