В Новосибирске нашли убитой 19-летнюю студентку

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства 19-летней жительницы Новосибирска. Тело девушки было обнаружено в хозяйственной сумке в лесном массиве в районе пляжа "Бумеранг".

19-летняя студентка пропала без вести 21 декабря. Около 9 часов утра вышла из дома в Первомайском районе и больше не появлялась. Как стало известно, девушка регулярно выкладывала на своей страничке в сети Instagram провокационные снимки и находилась в поисках работы. В день пропажи она должна была встречаться с одним из потенциальных работодателей.

- С учетом длительного отсутствия девушки и возможного совершения в отношении нее противоправных действий были незамедлительно организованы поисковые мероприятия, - рассказали "РГ" в СУ СКР по Новосибирской области. - Вчера около 14 часов 30 минут ее тело было обнаружено сотрудниками полиции в лесном массиве, расположенном вблизи одного из домов по улице Софийская в Советском районе Новосибирска.

По предварительным данным, правоохранительные органы уже задержали двух подозреваемых причастности к убийству студентки. В настоящее время следователи выясняют подробности случившегося.