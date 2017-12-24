В Томске экстремалы разбились во время прыжков с моста

В Томске два человека получили серьезные травмы во время экстремального прыжка с моста через Томь в районе Северска.

Прибывшие вызову сотрудники "неотложки" обратились за помощью в Томскую областную поисково-спасательную службу.

- На месте оказалось, что упали мужчина и женщина, -сообщил "РГ" представитель Томской ППС Иван Темерев. - Они оба были в сознании, в альпинистских беседках и пристегнуты к веревкам. Сотрудники скорой помощи провели обезболивание, а спасатели на носилках вынесли на автодорогу.

По предварительным данным, получившие травмы омичи занимались роуп-джампингом. Совершить романтические прыжки с моста в тандеме в это воскресенье горожанам предлагала одна из групп в социальных сетях.