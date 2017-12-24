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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Автобус с 50 пассажирами опрокинулся в Республике Коми

На юго-западе Республики Коми сегодня ночью автобус съехал в кювет и опрокинулся. Об этом ТАСС сообщил сотрудник регионального управления МЧС.

По его словам, авария произошла в 03:40 воскресенья по местному времени в Сысольском районе, в километре от села Куратово.

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"Автобус ехал по маршруту Великий Устюг - Чебоксары - Казань - Пермь. По предварительным данным, всего в автобусе находились 50 человек - водитель и 49 пассажиров. Девять человек доставлены для осмотра в Сысольскую ЦРБ в селе Визинга, в том числе ребенок 2012 года рождения. Погибших нет", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.

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