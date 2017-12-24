Попавший в ДТП в Коми автобус возвращался из резиденции Деда Мороза

Следственный комитет по Республике Коми проверяет факт опрокидывания туристического автобуса в Сысольском районе на участке автодороги Куратово - Широкий Прилук, сообщили в ведомстве.

Напомним, авария произошла в ночь на 24 декабря. Автобус, следовавший по маршруту "Великий Устюг - Чебоксары - Казань - Пермь", возвращался из Великого Устюга, из резиденции Деда Мороза. В три часа ночи он съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся. В автобусе находились 49 человек, в основном - жители Пермского края. Восемь взрослых и четверо детей обратились за медицинской помощью. Шестерых из них госпитализировали, в том числе пятилетнюю девочку. У пострадавших - черепно-мозговые и другие травмы. Амбулаторно будут лечиться 11-летний мальчик из Татарстана, у него ушибы грудной клетки и двое детей из Пермского края.

Как удалось выяснить "РГ", 36-летний водитель туристического автобуса только в нынешнем году уже пять раз привлекался за нарушение правил дорожного движения - не соблюдение знаков, не пристегнутый ремень. Сейчас сотрудники регионального ГИБДД и Следкома выясняют причины чрезвычайного происшествия, опрашиваются пассажиров автобуса. Аварии дадут правовую оценку, в том числе и на предмет наличия признаков преступления по статье 238 УК РФ - "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По результатам проверки в установленные сроки будет принято процессуальное решение.