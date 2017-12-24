В Петербурге дамба предотвратила наводнение

В Петербурге открылись затворы дамбы. Накануне они закрывались из-за угрозы подъема уровня воды в Неве.

Как сообщает дирекция комплекса защитных сооружений, дамба была открыта в 6.00. Затворы были закрыты почти 20 часов, все это время доступ воды в акваторию Невской губы из Финского залива был остановлен.

Сейчас в Петербурге дует порывистый ветер, периодически идет дождь со снегом.

По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение дня ожидается метель, а вечером на дорогах может возникнуть гололедица.

В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу просят автолюбителей быть внимательнее за рулем, держать дистанцию и соблюдать скоростной режим.