В Петербурге из кафе прогнали бездомного, которого угостил посетитель

В Петербурге разразился очередной скандал, связанный с бездомными. На сей раз мужчину без определенного места жительства выгнали из кафе, а его еду сотрудница общепита выбросила в мусорное ведро.

Вся эта история стала известна благодаря посту в социальных сетях петербуржца Александра Шадова.

Молодой человек написал, что утром он зашел в кафе сети фастфуда на Гражданском проспекте, сделал заказ и тут к нему подошел мужчина без определенного места жительства и признался, что очень голоден.

Александр отдал ему яичницу. Но съесть ее мужчина не успел: к нему подошла сотрудница кафе и потребовала покинуть заведение. Кроме того, женщина взяла тарелку с яичницей и выбросила ее в мусорное ведро.

Эта ситуация вызвала в Петербурге большой общественный резонанс. В сети закусочных заявили, что начали внутреннюю проверку по данному факту.