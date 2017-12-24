В Петербурге одновременно закрыли три станции метро

В Петербурге три станции подземки закрыты для входа и выхода. Причиной стали подозрительные предметы на платформе.

Как сообщает пресс-служба петербургского метрополитена, из-за бесхозного рюкзака закрыта станция метро "Адмиралтейская". Еще один рюкзак обнаружен на платформе "Купчино".

А станцию метро "Проспект Просвещения" пришлось закрыть из-за пакета, который лежал на скамейке вблизи платформы.

Пользователи соцсетей уточняют, что пакет, который сейчас проверяют кинологи, это скорее всего, забытый кем-то подарок. На пакете пользователи смогли заметить изображения елок, снежинок и новогодних игрушек.