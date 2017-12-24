Новости

При пожаре в Приморье погибли четыре человека 05:41
Россиян не будут наказывать за бытовое использование спецсредств 05:22
Лукашенко оценил вклад малого и среднего бизнеса в развитие экономики 05:21
Жительница США получила счет за свет на 284 миллиарда долларов 05:06
После бойкота Япония возобновит финансирование ЮНЕСКО 04:43
Барабанщик группы Beatles станет рыцарем 04:40
В Ливане британского дипломата убили из-за короткой юбки 04:18
Бюджет ООН на два года составит 5,4 миллиарда долларов 04:07
Истребители МиГ-31 провели воздушные бои над Камчаткой 04:05
Переправу между Сахалином и материком закрыли из-за шторма 03:38
Президент Перу помиловал экс-главу государства 03:29
В Великобритании пьяный мужчина на тракторе пытался купить пиццу 03:27
Дед Мороз назначил Рамзана Кадырова своим помощником по добрым делам 03:10
Гватемала вслед за США перенесет посольство в Израиле в Иерусалим 03:00
Власти Саудовской Аравии освободили около 20 обвиненных в коррупции 02:58
Выборы в Ливии состоятся до 30 сентября 2018 года 02:38
Видео: В США аллигатор запрыгнул в лодку с туристами 02:33
Житель Онтарио выиграл в лотерею более 13 миллионов долларов 02:20
Падение самолета в США унесло жизни пяти человек 01:58
Греф предостерег американцев от введения масштабных санкций против РФ 01:58
На Канарах появились комары-переносчики лихорадок Денге и Зика 01:54
Четыре человека стали жертвами взрыва грузовика в Мексике 01:42
Серию нападений на полицию в Пенсильвании признали терактом 01:26
Тунис запретил самолетам ОАЭ садиться на своей территории 01:22
В Турции с госслужбы уволили еще почти три тысячи человек 01:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как встретить Новый год со знаменитыми артистами
Как встретить Новый год со знаменитыми артистами
Видео: Российская армия испытала робота-камикадзе
Видео: Российская армия испытала робота-камикадзе
Каких сюрпризов ждать от погоды 31 декабря
Каких сюрпризов ждать от погоды 31 декабря
24.12.2017 22:10
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Женя не растерялся

Ростовский школьник, спасший малышей при пожаре, получил медаль
Текст: Руслан Мельников ("Российская газета", Ростов-на-Дону)
Российская газета - Федеральный выпуск №7458 (292)
Необычный подарок получил к Новому году ростовский школьник Евгений Малыгин. В Москве его наградили медалью "За отвагу на пожаре". Год назад юный ростовчанин спасал от огня ребят из младших классов. Не растерялся, кстати, Женя и при личной встрече с руководителем МЧС Владимиром Пучковым, задав главе ведомства смелый вопрос.
Евгений (слева) хочет поступить в Академию государственной противопожарной службы МЧС России, у него и форма спасателя уже есть. Фото: из архива семьи Малыгиных Евгений (слева) хочет поступить в Академию государственной противопожарной службы МЧС России, у него и форма спасателя уже есть. Фото: из архива семьи Малыгиных
Евгений (слева) хочет поступить в Академию государственной противопожарной службы МЧС России, у него и форма спасателя уже есть. Фото: из архива семьи Малыгиных

Пожар в лицее N14, где учится Евгений Малыгин, произошел в декабре 2016 года. Тогда герою-десятикласснику было 16 лет.

- Мы с друзьями переносили парты, и вдруг услышали, как кто-то кричит, что горит раздевалка с куртками. Я прибежал туда. Увидел возле раздевалки младшеклассников. Они не знали, что делать и куда бежать. А там уже началось сильное задымление. Я сказал друзьям, чтобы они срочно выводили детей, а сам вместе с учителями искал растерявшихся ребят и тоже выводил их из задымленного коридора, где уже практически нечем было дышать, - вспоминает Евгений.

Когда всех детей удалось вывести на улицу, оказалось, что многие из них были без верхней одежды: теплые вещи остались в раздевалке. Евгений отдал свою одежду мерзнущим ребятам, а сам вернулся домой в одной рубашке. Впрочем, Евгению повезло: несмотря на морозную декабрьскую погоду, он не простудился. Правда, пришлось объяснять матери, что случилось и куда подевались вещи.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
"Созвездие мужества": Тагильский школьник спас сестренку из пожара

- Женя пришел домой без шапки и без куртки. Я поначалу, не разобравшись, даже пожурила его за то, что он потерял вещи, - признается мама героя Ольга Малыгина. - Потом испугалась. Сын надышался дымом, и у него заболела грудь. Женю сразу отвезли в больницу. К счастью, все обошлось. Потом меня встречали учителя и рассказывали, как мужественно и грамотно повел себя сын на пожаре. Конечно, было приятно. А уж после того, как его поступок оценили в Москве и Женю наградили медалью, гордость за сына меня прямо распирает.

Сам Евгений считает, что не растеряться и правильно поступить в критической ситуации ему помогли уроки ОБЖ. Ростовский герой благодарит за пригодившийся опыт педагогов, но не намерен останавливаться на достигнутом. Евгений признался, что после окончания 11 класса хочет поступать в Академию государственной противопожарной службы МЧС России. Кстати, форма спасателя у него уже есть - ее ростовчанину подарили при награждении. А уж как далеко сегодняшний школьник пойдет по выбранной стезе, остается только гадать. Во всяком случае он уже сейчас интересуется, как возглавить МЧС.

- Когда Владимир Пучков награждал меня медалью, я спросил у него, что нужно сделать, чтобы стать министром. Он сказал, что в первую очередь надо хорошо и много учиться и не бросать выбранное дело. Судя по всему, это правильный совет: у министра МЧС три образования, - говорит Евгений.

Главное сегодня

Справороссы заявили о намерении войти в избирательный штаб Путина
Гватемала вслед за США перенесет посольство в Израиле в Иерусалим
Греф предостерег американцев от введения масштабных санкций против РФ
Серию нападений на полицию в Пенсильвании признали терактом
Siemens не доказал обман при заключении контракта по турбинам