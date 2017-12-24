Необычный подарок получил к Новому году ростовский школьник Евгений Малыгин. В Москве его наградили медалью "За отвагу на пожаре". Год назад юный ростовчанин спасал от огня ребят из младших классов. Не растерялся, кстати, Женя и при личной встрече с руководителем МЧС Владимиром Пучковым, задав главе ведомства смелый вопрос.

Пожар в лицее N14, где учится Евгений Малыгин, произошел в декабре 2016 года. Тогда герою-десятикласснику было 16 лет.

- Мы с друзьями переносили парты, и вдруг услышали, как кто-то кричит, что горит раздевалка с куртками. Я прибежал туда. Увидел возле раздевалки младшеклассников. Они не знали, что делать и куда бежать. А там уже началось сильное задымление. Я сказал друзьям, чтобы они срочно выводили детей, а сам вместе с учителями искал растерявшихся ребят и тоже выводил их из задымленного коридора, где уже практически нечем было дышать, - вспоминает Евгений.

Когда всех детей удалось вывести на улицу, оказалось, что многие из них были без верхней одежды: теплые вещи остались в раздевалке. Евгений отдал свою одежду мерзнущим ребятам, а сам вернулся домой в одной рубашке. Впрочем, Евгению повезло: несмотря на морозную декабрьскую погоду, он не простудился. Правда, пришлось объяснять матери, что случилось и куда подевались вещи.

- Женя пришел домой без шапки и без куртки. Я поначалу, не разобравшись, даже пожурила его за то, что он потерял вещи, - признается мама героя Ольга Малыгина. - Потом испугалась. Сын надышался дымом, и у него заболела грудь. Женю сразу отвезли в больницу. К счастью, все обошлось. Потом меня встречали учителя и рассказывали, как мужественно и грамотно повел себя сын на пожаре. Конечно, было приятно. А уж после того, как его поступок оценили в Москве и Женю наградили медалью, гордость за сына меня прямо распирает.

Сам Евгений считает, что не растеряться и правильно поступить в критической ситуации ему помогли уроки ОБЖ. Ростовский герой благодарит за пригодившийся опыт педагогов, но не намерен останавливаться на достигнутом. Евгений признался, что после окончания 11 класса хочет поступать в Академию государственной противопожарной службы МЧС России. Кстати, форма спасателя у него уже есть - ее ростовчанину подарили при награждении. А уж как далеко сегодняшний школьник пойдет по выбранной стезе, остается только гадать. Во всяком случае он уже сейчас интересуется, как возглавить МЧС.

- Когда Владимир Пучков награждал меня медалью, я спросил у него, что нужно сделать, чтобы стать министром. Он сказал, что в первую очередь надо хорошо и много учиться и не бросать выбранное дело. Судя по всему, это правильный совет: у министра МЧС три образования, - говорит Евгений.