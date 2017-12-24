В Сочи вспомнят жертв авиакатастрофы Ту-154

25 декабря исполнится ровно год с момента страшной катастрофы над Черным морем. Именно ранним утром 25 декабря 2016 года упал военно-транспортный самолет Минобороны РФ Ту-154, на борту которого находились 92 человека.

Летевший в Сирию из подмосковного Чкаловского самолет потерпел крушение в море на рассвете, едва вылетев из аэропорта Сочи, где приземлялся для дозаправки. Воздушное судно пропало с радаров в начале шестого утра, как позже выяснилось, оно рухнуло в воду на расстоянии чуть более полутора километров от берегов Адлерского района курорта.

В результате крушения погибли 92 человека. Среди пассажиров были артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с праздниками наших бойцов, журналисты, которые их сопровождали. А еще в Сирию летела исполнительный директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, больше известная всей стране как Доктор Лиза.

В поисково-спасательной операции, проходившей более недели, приняли участие 3,5 тысячи человек и свыше 80 единиц техники. Всего было исследовано более 130 квадратных километров водной поверхности и чуть менее 70 квадратных километров дна. Позже экспертам удалось установить, что самолет практически полностью разрушился при ударе о воду. Обломки лайнера были найдены на глубине 50-70 метров. В результате поисков были обнаружены и подняты с поверхности воды 19 тел и более 230 фрагментов погибших, а также почти две тысячи обломков воздушного судна, включая все три бортовых самописца.

В середине января уже этого года прошли первые похороны жертв катастрофы. Так, погребение Елизаветы Глинки прошло на Новодевичьем кладбище в Москве, Валерия Халилова - в деревне Халино Владимирской области. 48 человек похоронены на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищинском районе Московской области, еще 12 погибших - в Красноярском крае, Тульской области, Воронеже, Костроме, Архангельске и Хабаровске.

А через месяц на территории Московского государственного института культуры (МГИК) установили памятную доску выпускникам института, погибшим при крушении авиалайнера. Кроме того, сразу же после трагедии именем Елизаветы Глинки были названы хоспис в селе Михайловское Северского района Краснодарского края, Евпаторийский военный детский клинический санаторий, Социальный центр адаптации бездомных в Москве и дом-интернат во Владимирской области. А в июне и основанный Елизаветой Глинкой фонд "Справедливая помощь" также получил ее имя. Ожидается, что вскоре на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах будет установлена памятная стела.

В понедельник в Сочи на берегу близ падения самолета пройдет траурный митинг. Как рассказали в пресс-службе мэрии города, местные жители почтят память погибших возложением цветов и опусканием венков на воду, а также минутой молчания.

Тем временем расследование крушения все еще продолжается. Причем в декабре СК сообщил о его продлении. Нынешнее продление уже не первое, и оно объясняется, скорее всего, необходимостью проведения сложных экспертиз, которые занимают по несколько месяцев.

Разбором и анализом причин трагедии занимались поначалу несколько ведомств. В результате в конце мая минобороны обнародовало свои итоги расследования. Так, по данным военных, "падение самолета могло произойти из-за ошибок командира в управлении судном". Но окончательную точку все же должен поставить именно Следственный комитет РФ. Не исключено, что на это понадобится еще несколько месяцев.