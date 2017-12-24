На Ямале при пожаре погибла мать с тремя детьми

Новости

СМИ: В центре Киева вывесили плакат "Мишу - в Грузию, Петю - в Гагаузию" 21:43
"Справедливая Россия" на выборах поддержит Владимира Путина 21:09
В Томске экстремалы разбились во время прыжков с моста 20:50
Россия проголосовала против принятия резолюции ООН по ситуации в Мьянме 20:17
Вышел трейлер драмы "Цирк уродов" 19:36
В США погибли четыре человека при крушении двухмоторного самолета 19:14
Песков: Послание Путина к Федеральному собранию состоится до выборов 19:01
Гильермо дель Торо рассказал о том, как увидел НЛО и разочаровался 18:48
Видео: музыку из "Звездных войн" исполнили на калькуляторах 18:15
Саакашвили с иронией отозвался об акции сторонников Порошенко в Киеве 18:03
Раненных в аварии туристов перевезли в больницы Сыктывкара 17:36
Фото: секретное камео Тома Харди вырезали из новых "Звездных войн" 17:27
В Интерполе объяснили ситуацию с проверкой Яценюка в аэропорту Женевы 17:06
Из Хабаровска в Сеул вылетел севший из-за смерти пассажирки лайнер 16:48
Вышла еще одна яркая "нарезка" фильмов 2017 года 16:41
На границе Евросоюза с Украиной образовались многокилометровые пробки 15:55
В Петербурге одновременно закрыли три станции метро 15:49
Украинский военный перебежал в Россию под Брянском 15:49
В крымском сафари-парке "Тайган" родился жирафенок 15:41
"Коммунисты России" выдвинули на выборы президента Максима Сурайкина 15:38
Президент Литвы: С Россией лучше сотрудничать, чем воевать 15:35
Восстановлено движение трамваев после ДТП 15:30
В Петербурге поставят памятник криптофермерам 15:26
В Петербурге из кафе прогнали бездомного, которого угостил посетитель 15:04
Вышел трейлер феминистского ремейка романтической комедии "За бортом" 14:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как встретить Новый год со знаменитыми артистами
Как встретить Новый год со знаменитыми артистами
Видео: Российская армия испытала робота-камикадзе
Видео: Российская армия испытала робота-камикадзе
Каких сюрпризов ждать от погоды 31 декабря
Каких сюрпризов ждать от погоды 31 декабря
24.12.2017 11:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ямале при пожаре погибла мать с тремя детьми

Текст: Ксения Дубичева (Екатеринбург)

Пять часов продолжалось тушение пожара в Красноселькупе. Полностью сгорел деревянный двухэтажный дом на 16 квартир. Погибла семья - четыре человека, из них трое детей.

В Башкирии трое мужчин погибли при пожаре

Пожар начался ночью, около двух часов, потому жильцы не смогли среагировать вовремя. В деревянном строении с пустотными перекрытиями огонь распространился быстро и скрытно. Сообщение о возгорании поступило, когда рушилась кровля. Пожарные прибыли через несколько минут после вызова, эвакуировали жильцов в условиях сильного задымления. В квартире на первом этаже погибла семья: мать с детьми 15, 6 и 4 лет. Трое пострадавших жильцов доставлены в больницу.

- Состоялось два заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, рассмотрен вопрос о предоставлении временного жилья пострадавшим и о материальной помощи, а также общее собрание жильцов сгоревшего дома. По данным администрации Красносулькупского района, дом признан аварийным, частично расселен в 2015 году (расселены четыре квартиры), срок расселения - до 2020-го, - сообщил Дмитрий Александров, первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по ЯНАО. - Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Причина пожара устанавливается.

Главное сегодня

На границе Евросоюза с Украиной образовались многокилометровые пробки
ВМФ России обследует объект, похожий на аргентинскую подлодку
Володин назвал "закрытием ртов" ситуацию с аккаунтами Кадырова
Лавров: Москва надеется на отказ Евросоюза от русофобского мышления
Крупнейший в мире самолет-амфибия завершил первый тестовый полет