На Ямале при пожаре погибла мать с тремя детьми

Пять часов продолжалось тушение пожара в Красноселькупе. Полностью сгорел деревянный двухэтажный дом на 16 квартир. Погибла семья - четыре человека, из них трое детей.

Пожар начался ночью, около двух часов, потому жильцы не смогли среагировать вовремя. В деревянном строении с пустотными перекрытиями огонь распространился быстро и скрытно. Сообщение о возгорании поступило, когда рушилась кровля. Пожарные прибыли через несколько минут после вызова, эвакуировали жильцов в условиях сильного задымления. В квартире на первом этаже погибла семья: мать с детьми 15, 6 и 4 лет. Трое пострадавших жильцов доставлены в больницу.

- Состоялось два заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, рассмотрен вопрос о предоставлении временного жилья пострадавшим и о материальной помощи, а также общее собрание жильцов сгоревшего дома. По данным администрации Красносулькупского района, дом признан аварийным, частично расселен в 2015 году (расселены четыре квартиры), срок расселения - до 2020-го, - сообщил Дмитрий Александров, первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по ЯНАО. - Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Причина пожара устанавливается.