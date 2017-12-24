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24.12.2017 21:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Не пошла на взлет

В аэропорту из самолета выпала стюардесса
Текст: Татьяна Шадрина
Российская газета - Федеральный выпуск №7458 (292)
Стюардесса выпала из самолета, который должен был лететь по маршруту Москва - Ханты-Мансийск.

Инцидент произошел в аэропорту Внуково во время предполетной подготовки самолета, когда на борт загружали продукты питания.

Как пояснили в авиакомпании "Ютэйр", которой принадлежит борт, "при закрытии задней двери бортпроводница поскользнулась и упала на перрон". Высота падения составила 3-4 метра. Девушку оперативно отправили в больницу, где ей была оказана медицинская помощь. Сейчас выясняют причины случившегося, а пострадавшая сотрудница получит поддержку, заверили в авиакомпании.

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Как оказалось, это не единичный случай. Такое уже происходило: стюардессы выпадали, закатывая тележку с едой на борт или закрывая дверь самолета.

Дело в том, что экипаж приходит на борт за час-полтора до посадки пассажиров. Стюардессы в это время осматривают салон и принимают еду на борт.

Практически во всех крупных аэропортах для загрузки еды, которая еще на земле упаковывается в специальные контейнеры, используются самоходные платформы. Они буквально к двери самолета поднимают контейнеры с едой. Зазор между платформой и срезом двери минимальный и даже небольшое колесико от тележки не может застрять в щели. Стюардессе нужно только втянуть тележку внутрь и закрыть дверь.

Как отмечают опрошенные эксперты, версия о том, что стюардесса поскользнулась, когда закрывала дверь, звучит правдоподобно. Свою роль могли сыграть погодные условия. В субботу вечером, когда все случилось, шел сильный снег. Это могло привести к тому, что на пороге скопилась вода, которая сделала его скользким.

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