СМИ: В центре Киева вывесили плакат "Мишу - в Грузию, Петю - в Гагаузию"

Украинские националисты вывесили на здании в центре Киева плакат с надписью "Мишу - в Грузию, Петю - в Гагаузию", сообщило РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что радикалы повесили огромный плакат на стену здания одного из торговых центров на площади Независимости. Вероятно, под "Мишей" имеется в виду бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, а под "Петей" - действующий президент Украины Петр Порошенко.

Ранее украинские СМИ сообщали, что Порошенко некоторое время проживал в городе Бендеры (тогда находился в составе Молдавской ССР, ныне - в составе непризнанной Приднестровской Молдавской республики). Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии, которое создано из населенных пунктов, где более 50 процентов жителей составляли гагаузы или где большинство жителей на референдумах добровольно соглашались войти в автономию.

Напомним, что в воскресенье в центре украинской столицы около двухсот сторонников Порошенко в противовес маршам Саакашвили начали акцию "Кофе на Крещатике". Они принесли с собой термосы с горячими напитками и сладости производства компании Roshen.

Саакашвили в ироничной манере прокомментировал это мероприятие. "Когда действующий президент самой большой страны в Европе не может собрать больше людей в свою поддержку, чем сегодня собралось на главной площади страны, а, по его мнению, это ему сейчас больше всего и нужно, ему пора всерьез задуматься о своих ближайших перспективах", - написал политик на своей странице в Facebook.