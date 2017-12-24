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24.12.2017 21:43
Рубрика: В мире

СМИ: В центре Киева вывесили плакат "Мишу - в Грузию, Петю - в Гагаузию"

Текст: Станислав Хамдохов

Украинские националисты вывесили на здании в центре Киева плакат с надписью "Мишу - в Грузию, Петю - в Гагаузию", сообщило РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что радикалы повесили огромный плакат на стену здания одного из торговых центров на площади Независимости. Вероятно, под "Мишей" имеется в виду бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, а под "Петей"  - действующий президент Украины Петр Порошенко.

Саакашвили опубликовал открытое письмо Порошенко

Ранее украинские СМИ сообщали, что Порошенко некоторое время проживал в городе Бендеры (тогда находился в составе Молдавской ССР, ныне - в составе непризнанной Приднестровской Молдавской республики). Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии, которое создано из населенных пунктов, где более 50 процентов жителей составляли гагаузы или где большинство жителей на референдумах добровольно соглашались войти в автономию.

Напомним, что в воскресенье в центре украинской столицы около двухсот сторонников Порошенко в противовес маршам Саакашвили начали акцию "Кофе на Крещатике". Они принесли с собой термосы с горячими напитками и сладости производства компании Roshen.

Саакашвили в ироничной манере прокомментировал это мероприятие. "Когда действующий президент самой большой страны в Европе не может собрать больше людей в свою поддержку, чем сегодня собралось на главной площади страны, а, по его мнению, это ему сейчас больше всего и нужно, ему пора всерьез задуматься о своих ближайших перспективах", - написал политик на своей странице в Facebook.

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