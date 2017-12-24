В Континентальной хоккейной лиге прошли очередные матчи, важные с точки зрения битвы за место в плей-офф.

В Восточной конференции не могут быть спокойными за свое будущее четыре коллектива - кто-то из квартета "Трактор", "Салават Юлаев", "Барыс" и "Амур" окажется лишним. Пока на девятой строчке идут хабаровчане. Но воскресная победа над нижегородским "Торпедо" (2:1) позволила "Амуру" не отпустить конкурентов.

Аналогичная ситуация и на Западе, где в подвешенном состоянии ХК "Сочи", московские "Динамо" и "Спартак", а также "Северсталь" из Череповца. Два последних коллектива сейчас проводят выездные турне на Дальнем Востоке. "Северсталь" взяла три полновесных очка во Владивостоке, обыграв местный "Адмирал" - 3:2. Ну а "Спартак" успешно отыграл в Китае - команда Епанчинцева выиграла у "Куньлуня" 3:1 и сохранила за собой вожделенное восьмое место в конференции, дающее право играть в Кубке Гагарина.