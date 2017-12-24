Полтора миллиона человек с 1 января 2018 года почувствуют повышение зарплаты из-за увеличения МРОТ до 9,5 тысячи рублей, или до 90 процентов прожиточного минимума. Больше половины из них - 900 тысяч - это работники бюджетной сферы. Об этом сообщили в минтруде.

Через год МРОТ станет равен прожиточному минимуму трудоспособного человека. Также в ведомстве рассказали, что на ближайшем заседании правительства будут распределены субвенции регионам на выплату на первого ребенка. Минтруд уже подготовил и внес в кабмин проекты нормативных актов. Один из них - проект постановления о порядке предоставления субвенций региональным бюджетам на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, а также методика их распределения. Для каждого региона определен свой объем средств, а их общий объем - 21,4 миллиарда рублей. Деньги придут в регионы в начале года.

По словам главы минтруда Максима Топилина, по предварительным оценкам, потенциальных получателей выплаты на первого ребенка будет порядка 340 тысяч человек в год.

По закону при рождении первенца семья будет иметь право на получение ежемесячной выплаты в размере регионального прожиточного минимума ребенка, установленного за второй квартал года, предшествующего году подачи заявления на ее получение.

Пособие положено тем, у кого ребенок родился или усыновлен после 1 января 2018 года. И если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе.