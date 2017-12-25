Более ста человек эвакуировали с горнолыжного курорта в Альпах

Более 100 человек оказались в ловушке из-за поломки подъемника во французских Альпах.

Как пишет ТАСС, инцидент произошел в воскресенье на горнолыжном курорте Шамрус. Любителей горнолыжного спорта местные власти эвакуировали при помощи вертолетов.

В спасательной операции участвовали семь человек. На винтокрылых машинах они подлетали вплотную к блокированным кабинам подъемников, вручную извлекали оттуда туристов, чтобы затем доставить их в безопасное место.

Причины поломки подъемника пока не установлены, но известно, что никто не пострадал.