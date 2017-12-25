Евробарометр: Менее половины европейцев симпатизируют ЕС

Меньше половины европейцев симпатизируют ЕС, снизился также уровень доверия к институциям Сообщества, свидетельствует опрос социологической службы Eurobarometer. Об этом сообщает британская газета The Daily Express.

Составители отмечают, что негативные процессы в Евросоюзе стали накапливаться с весны текущего года. В результате, порядка 48 респондентов заявили, что, они, скорее всего, не доверяют руководству ЕС. Более половины респондентов считают, что их мнение не учитывается при принятии важных решений.

По данным опроса, наиболее острыми проблемами считаются иммиграция и терроризм. Около 39 процентов из числа опрошенных граждан опасаются увеличения количества мигрантов из африканских и ближневосточных стран, около 38 процентов - боятся терактов.

Нет также единого мнения в отношении расширения ЕС, около 47 процентов респондентов выступают против принятия новых членов в ряды Сообщества, 41 процент - поддержали бы это шаг.