Европа задумалась над целесообразностью инвестиций в режим Украины

Не отказываясь от поддержки Украины, отстраивать в 2018 году отношения с Россией - такова формула диалога с Москвой, которую начинают публично артикулировать некоторые даже самые непримиримые противники Кремля. И дело не только в неспособности Европы и дальше делать "хорошую мину при плохой игре", когда речь заходит о реформах в "незалежной". Как раз в этом вопросе еврооптимизм еще не иссяк, хотя последнее время все чаще дает трещину и выглядит неоправданным. Красноречивой иллюстрацией к этому тезису выглядит статья в газете The Washington Post, чью редакционную политику никак не назовешь пророссийской. Однако аналитический обзор, сделанный научным сотрудником Атлантического совета Максимом Эристави, издание озаглавливает: "Западу пора прижать Украину".

Оценив размер уже сделанных вложений в украинскую политическую систему, Европа приходит к пониманию: ожидаемой отдачи от инвестиций не наступило. Команда Питера Вагнера, который руководит европейским центром Support Group for Ukraine, подсчитала, что с 2014 по 2017 год Брюссель потратил на принуждение Киева к проведению реформ 11 (по другим оценкам - 12 - авт.) миллиардов долларов. "Эти деньги чему-то способствовали?" - задается вопросом гамбургская газета Die Zeit.

Лондонский аналитический центр Chatham House констатировал, что "незаконченные реформы на Украине грозят подорвать доверие к новым силам". Причем 94 процента полученных Киевом средств представляют собой ссуды, за которые Украине предстоит расплатиться в не слишком отдаленной перспективе: за ближайшие пять лет страна должна выплатить по ранее взятым кредитам 38 миллиардов евро, что пока выглядит для Нацбанка Украины непосильной задачей.

Страны Старого Света приходят к выводу, что в ходе украинского кризиса 2014 года их просто использовали

В этой связи появилось немало вопросов к государствам, которые считались основными идеологами европейской политики в отношении Киева и несут косвенную ответственность за бесполезно потраченные миллиарды. По мнению Politico, внутри Старого Света возник глубокий раскол. В то время как одни страны ЕС продолжают настаивать, что единая Европа несет моральные обязательства по защите Украины от российского влияния, другие считают, что Запад и так слишком многое дал Киеву и пошел на чрезмерный риск в отношении государства, где коррупция осталась вплетенной в ткань правительства, а реформы проводятся слишком медленно.

В то время как европейские политики по-прежнему весьма осторожно подбирают слова, когда речь заходит о критике украинского режима, эксперты и СМИ, напротив, перестали стесняться в выражениях по поводу будущего "незалежной" и особенностей ее управленческой системы. По мнению Die Zeit, президента Украины Петра Порошенко сложно назвать "демократом чистой воды". Его бизнес-империя процветает, администрация вмешивается во все сферы, а служба безопасности увеличила давление на политических оппонентов и антикоррупционных активистов.

Иллюстрацией к пока еще тщательно скрываемому разочарованию, которое испытывают в отношении официальных лиц Киева ближайшие союзники Украины в Европе, стало интервью президента Литвы Дали Грибаускайте, данное интернет-порталу 15 min. Еще год назад Грибаускайте утверждала, что ее страна "помогает Украине всеми способами, какие у нас есть" и называла Россию агрессором. Но теперь, подводя итоги 2017 года, литовский лидер сменила тон. "Нужно быть открытыми к изменениям, и, если необходимо, менять позицию, не отказываясь от ценностей", - говорит Грибаускайте. После чего добавляет: "Следует думать, что лучше сотрудничать (с Россией. - авт.), чем воевать. "С соседними государствами нужно дружить, - откровенничает президент Литвы, - ведь соседа не выбираешь". Но все же самое главное в этом интервью - это объяснение Грибаускайте, чем вызвано ее желание "сотрудничать, торговать, а не воевать" с Москвой. Цитирую: "Ситуация меняется, в том числе геополитическая". Еще в ноябре литовский президент признала: "Украине предстоит долгий путь в Евросоюз".

Европейские эксперты и СМИ перестали стесняться в выражениях по поводу будущего Незалежной и особенностей ее управленческой системы

Другой безрадостный вывод, к которому приходят страны Старого Света, - в ходе украинского кризиса 2014 года их просто использовали, чтобы Вашингтон смог посадить в Киеве подконтрольное Белому дому правительство. Сложилась парадоксальная ситуация - масштабную финансовую поддержку Украине оказывает Европа, но в реальности ее влияние на происходящее в "незалежной" несопоставимо с возможностями американской администрации. Такое распределение ролей устраивает Белый дом, который к тому же ищет любую возможность дополнительно сэкономить на Украине. Этому, утверждает портал BuzzFeed, отчасти способствует президент Петр Порошенко. По сведениям источника BuzzFeed, глава Украины столько раз говорил президенту США, какой сильный партнер Украина и как быстро растет ее экономика и расходы на оборону, что Трамп задумался над тем, чтобы Киев самостоятельно оплачивал закупки американского вооружения.

Изменения геополитической ситуации в мире заставляют даже таких традиционных критиков Кремля, как президент Литвы, отказываться от русофобской риторики и говорить о необходимости сотрудничества и торговли с Москвой в наступающем году. Европа и мир меняются, и Украина с ее нескончаемыми внутриполитическими дрязгами и коррупцией перестает быть центральной фигурой в восточной политике Старого Света. А вопрос "Сможет ли ЕС собрать Украину из обломков?" - все чаще остается без ответа со стороны ключевых европейских игроков.