Фото: Femen устроили новую провокацию в Ватикане

Активистки из международного движения Femen устроили новую провокацию в Ватикане. Девушки обнажили грудь на Площади Святого Петра, мотивировав свой жест тем, что пресвятая Дева Мария выступает за права и свободы, а также против патриархальных религиозных учреждений.

Примечательно, что активистки провели свою акцию протеста на фоне рождественских яслей в Ватикане всего за несколько часов до традиционной мессы Папы Римского.

Как выяснилось, на этот шаг их подтолкнуло ограничение на аборт в 20 странах мира, правительства которых выступают против искусственного прерывания беременности.