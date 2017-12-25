Лукашенко оценил вклад малого и среднего бизнеса в развитие экономики

Малый и средний бизнес - важнейшая составляющая устойчивого развития экономики. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Малый и средний бизнес - это важнейшая составляющая устойчивого развития экономики, а значит, и существования государства", - цитирует БЕЛТА главу государства.

В нынешнем году представители государственных органов и предприниматели по поручению президента провели масштабную работу по улучшению бизнес-климата и стимулированию деловой активности. Осенью Александр Лукашенко подписал целый пакет документов - декрет и семь указов, призванных дать мощный импульс развитию частного сектора экономики. Они направлены на устранение избыточных административных барьеров, которые, по мнению бизнес-сообщества, тормозили деловую инициативу.