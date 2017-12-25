"Гражданская платформа" поддержала Путина на выборах президента

Партия "Гражданская платформа" наряду с "Единой Россией" и "Справедливой Россией" поддержала кандидатуру Владимира Путина на выборах президента 18 марта 2018. Соответствующее решение принято на съезде партии в понедельник.

"Партия поддержала Владимира Путина в качестве кандидата в президенты. Мы сделали этот выбор осознанно, потому что мы партия политического реализма", - заявил журналистам глава "Гражданской платформы", внефракционный депутат Госдумы Рифат Шайхутдинов.

Он также сообщил, что получил приглашение войти в инициативную группу по выдвижению кандидатуры Владимира Путина на выборы президента России в 2018 году.

Ранее о поддержке Путина заявили "Единая Россия" и "Справедливая Россия": обе парламентские партии не стали выдвигать на выборы своих кандидатов, поддержав действующего президента.