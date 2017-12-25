Гватемала вслед за США перенесет посольство в Израиле в Иерусалим

Президент Гватемалы Джимми Моралес объявил о предстоящем переносе посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Сообщение об этом глава центральноамериканской республики оставил в своем Facebook.

"Дорогой народ Гватемалы, сегодня я поговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Одной из главных тем стало возвращение посольства Гватемалы в Иерусалим. Я сообщаю вам, что дал министерству иностранных дел указание начать соответствующую работу, чтобы это было сделано", - цитирует РИА Новости сообщение Моралеса.

Статус Иерусалима является одной из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Несмотря на это, президент США Дональд Трамп 6 декабря признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести в этот город из Тель-Авива американское посольство.

Генеральная Ассамблея ООН 21 декабря приняла резолюцию против изменения статуса Иерусалима. Против документа выступили Гватемала, Гондурас, Израиль, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау, США и Того.