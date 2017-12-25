Недавний визит в Россию британского министра иностранных дел Бориса Джонсона - первый за последние пять лет - состоялся в день зимнего солнцестояния. Значит ли это, что низшая точка в наших отношениях с Великобританией пройдена и теперь "день" в них будет прибавляться? Основания надеяться на это есть: переговоры Бориса Джонсона с российским коллегой Сергеем Лавровым прошли в целом конструктивно, а по их итогам министры даже заговорили о взаимном доверии.

Мне не ведомо, какими подарками обменялись министры в канун рождественских и новогодних праздников. Но можно с уверенностью говорить о том, что они сделали хороший подарок нашим странам, возобновив конструктивный диалог на высоком политическом уровне. Речь, конечно же, не идет о полной нормализации - до этого далеко. Но хорошо уже то, что возобновилось нормальное общение министров, то есть контакты с Лондоном выходят на уровень наших отношений с другими ведущими столицами Западной Европы.

Имеется немало областей, где интересы России и Британии диктуют необходимость сотрудничества

Переговоры еще раз показали, что между нашими странами имеется немало противоречий, в том числе принципиального характера. Они прежде всего касаются концептуальных подходов к вопросам современного мироустройства, глобальной и европейской безопасности, урегулированию конкретных кризисных ситуаций. В этом нет ничего необычного в кругу ведущих государств мира, тем более сейчас, когда мир находится в состоянии беспрецедентной трансформации и ни о каком статус-кво говорить не приходится. Именно поэтому надо вести диалог: что толку проповедовать в кругу обращенных. Оба министра акцентировали то очевидное обстоятельство, что имеется немало областей, где интересы наших стран диктуют необходимость сотрудничества, причем несмотря и вопреки имеющимся разногласиям.

Россия и Великобритания как постоянные члены Совета Безопасности ООН несут особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности, и одно это обязывает их к сотрудничеству и координации, что и отмечали обе стороны. Наши страны сталкиваются во многом со схожими вызовами и угрозами безопасности. У нас могут быть разные взгляды на их происхождение и пути решения тех или иных проблем, но, как отмечалось на итоговой пресс-конференции, цели одни, будь то урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова или конфликтов на Ближнем Востоке. Наши страны должны стоять по одну сторону в противодействии всему спектру глобальных вызовов и угроз, и прежде всего международному терроризму. То же и в двустороннем плане, в частности в деле обеспечения безопасности на чемпионате мира по футболу 2018 года в России: соответствующие контакты уже активно поддерживаются по линии правоохранительных служб двух стран.

Несмотря на кризис последних лет, товарооборот возрос за первые 9 месяцев этого года на 29,4 процента

На обывательском уровне в России бытует мнение, что Англия превратилась в пристанище для беглых российских бизнесменов и незаконно выведенных капиталов. Формированию такого мнения в немалой степени способствуют и СМИ, хотя, понятно, есть проблема отказов в удовлетворении запросов российской прокуратуры о выдаче фигурантов соответствующих уголовных дел. Однако это не должно заслонять в целом позитивную картину положения в области наших торгово-экономических связей. Сотни британских компаний продолжают работать в России. Взаимовыгодное сотрудничество осуществляется как в экономической, так и финансовой областях. Несмотря на кризис последних лет, товарооборот возрос за первые 9 месяцев этого года на 29,4 процента. Британские компании продолжали инвестировать в нашу экономику. Так, "на полях" Петербургского экономического форума в июне "Роснефть" и "Би-Пи" подписали соглашение о развитии стратегического партнерства по газу, а "Газпром" и "Шелл" - о реализации проекта "Балтийский СПГ" и ряда других перспективных проектов.

Санкции, введенные Европейским союзом в отношении России, сдерживают двусторонние связи. Но они как раз показали, что долгосрочным национальным интересам наших стран отвечает наращивание взаимовыгодного сотрудничества. Как бы ни завершились переговоры о выходе Великобритании из ЕС, Лондон останется одним из мировых экономических и финансовых центров. Отсюда необходимость начинать заблаговременное обсуждение формирования двусторонней нормативной основы, чтобы в полной мере использовать новые возможности в интересах развития наших стран.

Неподверженными воздействию политической непогоды остаются культурно-гуманитарные связи между нашими странами. Успешно реализуются крупные проекты обменов в области культуры, науки, образования. Министры объявили, что в 2019 году будет проведен Год музыки. Тематические поезда в московском и лондонском метро - еще одна удачная новация.

Можно еще много говорить о возможностях в различных областях сотрудничества. А как может быть иначе, учитывая многовековую историю наших отношений?

В июне 2003 года состоялся государственный визит президента В. Путина в Великобританию. Визитов такого формата между нашими странами не было полтора века. Помню, как непросто шла подготовка. Ведь незадолго до этого началась военная интервенция США и их союзников в Ираке, в которой весьма неблаговидную роль сыграло тогдашне лейбористское правительство Великобритании. Но верх взяли долгосрочные интересы двух стран. Визит открыл новую страницу в отношениях. В силу ряда обстоятельств тогда не удалось в полной мере воспользоваться открывшимися возможностями. Но сделать это никогда не поздно. Как показал приезд Бориса Джонсона, в этом согласны как Москва, так и Лондон.