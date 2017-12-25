По данным исследования ВШЭ, взрослые россияне в возрасте от 25 до 64 лет практически не получают новых знаний.

Это касается всех видов образования, включая дополнительное - повышение квалификации или курсы профессиональной подготовки. Между тем, по планам такими видами образования сегодня должно быть охвачено больше 37 процентов россиян. Зачем это нужно? Человек, владеющий новыми знаниями, работает гораздо эффективнее, под него создаются новые рабочие места.

На первом месте по охвату непрерывным образованием - Дания, Швеция, Финляндия, Норвегия, Нидерланды. В конце списка - Россия, Бразилия, Вьетнам.

Чаще всего проходят курсы переобучения или повышения квалификации сотрудники, занятые на технологических производствах, на предприятиях, обеспечивающих жизнь и здоровье людей. В добывающей отрасли таких сотрудников - около 36 процентов, в обрабатывающей - 25 процентов, в сфере образования - 22 процента, в сельском и лесном хозяйстве - 8 процентов.

Программы профессиональной переподготовки предлагают сейчас многие вузы. К примеру, за 34 тысячи в МПГУ можно получить новую специальность фитнес-тренера, срок учебы - около двух месяцев. А в РАНХиГС за 205 тысяч рублей после года учебы можно стать дипломированным финансовым аналитиком. В РУДН - 1600 программ допобразования. По словам ректора Владимира Филиппова, "В РУДН готов проект строительства Института повышения квалификации для выпускников российских и советских вузов на тысячу человек".