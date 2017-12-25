Пока взрослые спорят о том, читают ли их дети или нет, само подрастающее поколение читает много и с удовольствием. Правда, не всегда то, что задают в школе и предлагают родители. Как выбрать правильную книгу для ребенка? Есть ли в детской литературе запретные темы? Об этом "РГ" рассказала детский писатель, автор "Колямбы" и "Баба-яга пишет" Ирина Краева.

Как вам кажется, современные дети, выросшие на гаджетах и Интернете, все-таки читают или нет?

Ирина Краева: У детей есть большой интерес к книге. Особенно в начальной школе. Они хотели бы больше читать и в старших классах, но учебная нагрузка такая, что на чтение времени остается мало. У наших подростков мало пауз, когда они могут сосредоточиться на своих мыслях, услышать дыхание мира. Это ведь собирает душу, питает ее. А наши подростки все время должны поглощать информацию и пытаться ее запомнить. Отсутствие пауз губительно для души. Считаю, что мы, взрослые, должны дать право ребенку читать то, что нравится. Это нам книга кажется пустой и бесполезной, а ребенок находит в ней что-то важное. Читающий ребенок все равно придет к высокой литературе. И, возможно, когда повзрослеет, ужаснется от уровня тех книг, которые читал раньше.

Мы, взрослые, должны дать право ребенку читать то, что нравится

И тут возникает проблема - какие книги "подсунуть".

Ирина Краева: Существуют интернет-порталы: "Библиогид" при РГДБ, "Папмамбук"... Есть интересный журнал "Читаем вместе". Учителей может заинтересовать "Вестник детской литературы". На этих ресурсах много полезной информации - от обзоров классической детской литературы до разбора книжных новинок. Но этого мало. Заинтересованный родитель сам будет приходить в магазин, листать, читать. Чаще берите детей в книжные магазины. Пусть ребенок почувствует, что к его желаниям относятся с уважением, пусть ощутит себя Читателем.

Старайтесь покупать как можно больше книжек. Да, они стоят недешево. Но вы не знаете, какая книга и в какой момент окажется самой нужной. Если у ребенка есть какие-то комплексы, о которых родители могут и не подозревать, книга поможет ему понять, что он не один такой, и подскажет правильный выход из ситуации. Помню, как в седьмом классе прочитала "Мартина Идена" - роман Джека Лондона... После этого моя жизнь совершенно изменилась. Это был мощный рывок вперед.

Издатели, детские писатели, критики говорят, что детская литература сегодня на подъеме...

Ирина Краева: В последнее время появилось много прекрасных произведений и для самых маленьких, и для ребят постарше. Еще недавно их авторы были молодыми мамами с маленькими детьми, но дети растут, а вместе с ними и их мамы-писатели... Мария Ботева, Анастасия Орлова, Юлия Симбирская, Наталья Волкова, Наталья Евдокимова, Кристина Стрельникова, Анна Анисимова... Список большой, назвала лишь несколько имен. Среди замечательных авторов, принадлежащих к сильной половине человечества, Эдуард Веркин, Станислав Востоков, Евгений Рудашевский, Игорь Жуков, Игорь Шевчук...

Детская литература осваивает новые темы, которых раньше не было. Жизнь меняется, и литература не имеет права отставать. Например, Дарья Доцук в своей книге "Голос" рассказывает о девочке, пережившей теракт.

А не страшно говорить с детьми на такие темы?

Ирина Краева: Говорить с детьми о проблемах сложно и страшно, но необходимо. Как говорил Гавриил Троепольский: "Если писать только о добре, то для зла - это находка, блеск. Если писать только о счастье, то люди перестанут видеть несчастных и в конце концов не будут их замечать". Но все-таки у пишущих для детей есть особая ответственность. И не признавать это, думаю, нечестно... Я сама хотела написать реальную историю мальчика, который попал под влияние "синих китов". Эта история сильно на меня повлияла, и я решила написать все как есть. Но меня опередили другие авторы, которые тоже озадачились этой темой и прекрасно с ней справились, - Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак, Аделия Амраева... Я стала искать новые подходы к разговору о подростках, переживающих кризисную ситуацию. Перелопатила кучу научной литературы, подробно разговаривала с психологами-практиками, которые каждый день спасают детей, оказавшихся на краю... И после всего почувствовала необходимость повторить простую истину: дети любят папу и маму, и если родители сами не угробят эту любовь к себе, с ребенком все будет хорошо.

Традиционный вопрос: когда ждать новые книги?

Ирина Краева: Новые книжки на подходе. Жду, когда художник закончит работу над книгой "Дети неба". Это повесть о мальчике, который запутался в непростых семейных отношениях. В этой семье все любят друг друга, но общего разговора не получается. И когда все становится совсем плохо, в школе задают написать сочинение на тему "Моя семья". И мальчик пишет про свою будущую семью. Он хочет все то, чего недополучил в жизни, воплотить со своими детьми. К этому его подвигает учитель. Бывают такие совершенно потрясающие, чуткие учителя. И, честно говоря, я там совсем немного "напридумывала". Многое взяла из жизни.