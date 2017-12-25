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25.12.2017 00:00

Запретами человека не переделаешь

О чувстве меры в борьбе с курением
Текст: Евгения Мамонова
Российская газета - Федеральный выпуск №7458 (292)
По данным ВЦИОМ, число курильщиков в России с 2013 по 2017 год сократилось с 41 до 27%. Административные меры по борьбе с курением дали свои положительные плоды: многие общественные места стали свободными от сигаретного дыма. Но процент курящих все еще остается довольно высоким. Минздрав России, заботясь о сохранении здоровья населения, продолжает вводить новые антитабачные меры. Однако некоторые из них экспертное сообщество и общественность находят слишком жесткими и сложными в соблюдении.Об этом шла речь на состоявшемся в Госдуме круглом столе "Борьба с курением: повышение эффективности или избыточные запреты?"

Наряду с тем, что запрещено курение в аэровокзалах, поездах дальнего следования, около подъездов жилых домов, рядом с остановками общественного транспорта, планируется еще более расширить список мест, где появляться с сигаретой нельзя. Более того, "запретители" уже покушаются на кино - мол, не стоит оказывать господдержку фильмам, где сценарием предусмотрены сцены с курением табака. И это далеко не все.

Подобные инициативы, по мнению экспертов, не только не дадут желаемого эффекта, но и могут привести к противоположному результату.

"Избыточные меры в борьбе с курением будут игнорироваться обществом по причине крайней сложности их исполнения, - уверен директор Центра политического анализа Павел Данилин. - Когда закон принят, но не исполняется, это наносит вред в первую очередь законодательному органу, дискредитируя его. Такие законодательные нормы, как запрет на курение ближе чем в трех метрах от остановки общественного транспорта, в личном автомобиле, в подземном переходе, невозможно будет контролировать, а значит, граждане будут считать необязательным следовать подобным ограничениям".

Идея введения обезличенной упаковки сигарет также вызывает сомнения у представителей экспертного сообщества. И хотя сторонники "простой" сигаретной пачки приводят такие весомые доводы, как невозможность использования упаковки для привлечения потребителей и стимулирования продаж, противники данной идеи убеждены в том, что те же цели преследует уже введенная ранее мера - закрытая выкладка сигарет, а значит, нововведение будет избыточным.

Тем более, что эта мера уже доказала свою неэффективность в других странах. По данным агентства CanvasU, почти 60% австралийцев (а именно в Австралии впервые была введена обезличенная упаковка сигарет) признались, что считают эту меру неэффективной в борьбе с курением, подавляющее большинство опрошенных заявили, что ввод таких мер свидетельствуют о желании государства усилить контроль их образа жизни.

Эти данные подтверждают и российские исследования. По данным ВЦИОМ, 66% респондентов признались, что на их решение начать курить повлияло социальное окружение, оформление пачки в числе причин начала курения не отметил ни один из участников опроса (0%).

Несмотря на разногласия относительно инструментов борьбы с курением, эксперты, общественность и министерства едины в главном вопросе: просветительские и воспитательные меры являются самыми эффективными и должны быть выбраны в качестве приоритетных при ведении антитабачной кампании.

"Нужно как можно больше внимания уделять разъяснительной работе, - уверен директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай. - Нужно проводить просветительскую работу среди населения, и в первую очередь среди молодежи".

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