Наряду с тем, что запрещено курение в аэровокзалах, поездах дальнего следования, около подъездов жилых домов, рядом с остановками общественного транспорта, планируется еще более расширить список мест, где появляться с сигаретой нельзя. Более того, "запретители" уже покушаются на кино - мол, не стоит оказывать господдержку фильмам, где сценарием предусмотрены сцены с курением табака. И это далеко не все.
Подобные инициативы, по мнению экспертов, не только не дадут желаемого эффекта, но и могут привести к противоположному результату.
"Избыточные меры в борьбе с курением будут игнорироваться обществом по причине крайней сложности их исполнения, - уверен директор Центра политического анализа Павел Данилин. - Когда закон принят, но не исполняется, это наносит вред в первую очередь законодательному органу, дискредитируя его. Такие законодательные нормы, как запрет на курение ближе чем в трех метрах от остановки общественного транспорта, в личном автомобиле, в подземном переходе, невозможно будет контролировать, а значит, граждане будут считать необязательным следовать подобным ограничениям".
Идея введения обезличенной упаковки сигарет также вызывает сомнения у представителей экспертного сообщества. И хотя сторонники "простой" сигаретной пачки приводят такие весомые доводы, как невозможность использования упаковки для привлечения потребителей и стимулирования продаж, противники данной идеи убеждены в том, что те же цели преследует уже введенная ранее мера - закрытая выкладка сигарет, а значит, нововведение будет избыточным.
Тем более, что эта мера уже доказала свою неэффективность в других странах. По данным агентства CanvasU, почти 60% австралийцев (а именно в Австралии впервые была введена обезличенная упаковка сигарет) признались, что считают эту меру неэффективной в борьбе с курением, подавляющее большинство опрошенных заявили, что ввод таких мер свидетельствуют о желании государства усилить контроль их образа жизни.
Эти данные подтверждают и российские исследования. По данным ВЦИОМ, 66% респондентов признались, что на их решение начать курить повлияло социальное окружение, оформление пачки в числе причин начала курения не отметил ни один из участников опроса (0%).
Несмотря на разногласия относительно инструментов борьбы с курением, эксперты, общественность и министерства едины в главном вопросе: просветительские и воспитательные меры являются самыми эффективными и должны быть выбраны в качестве приоритетных при ведении антитабачной кампании.
"Нужно как можно больше внимания уделять разъяснительной работе, - уверен директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай. - Нужно проводить просветительскую работу среди населения, и в первую очередь среди молодежи".