Король Испании: Ситуация в Каталонии не может снова привести к конфликту

После региональных выборов в парламент ситуация в Каталония не должна снова придти к конфронтации. Так заявил в обращении к нации король Испании Филипп VI.

"Путь в Каталонии не может снова привести к конфронтации или отстранению, он должен привести к сосуществованию в каталонском обществе, восстанавливающему спокойствие, стабильность и взаимное уважение", - цитирует ТАСС монарха.

Испанский король назвал демократию в стране "зрелой" и пообещал, что любой гражданин имеет право защищать свои идеи и мнения. Он подчеркнул, что после произошедшего в автономии противостоянии с властями пришла пора восстанавливать "доверие, престиж и лучший образ Каталонии".

Напомним, ранее в Каталонии состоялись досрочные выборы в заксобрание. В итоге политики, требующие независимости региона, получили абсолютное большинство мест в парламенте.