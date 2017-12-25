Макрон запретил министрам уезжать из Франции

Президент Франции потребовал от министров, которые планировали отметить Рождество за пределами страны, "выбирать место отдыха в соответствии с министерскими функциями", не уезжать за границу и далеко от столицы. Циркуляр с такими требованиями был распространен еще 30 ноября.

Эммануэль Макрон также призвал подчиненных "постоянно держать мобильный телефон включенным". "Это немного похоже на Большого брата, но это правило, мы все понимаем", - заявил официальный представитель правительства Бенжамен Гриво.

РИА Новости отмечает, что "несмотря на отсутствие официального и уже тем более личного графиков, президент, вероятно, продолжит работать во время предновогодних каникул и может изменить свои планы в последнюю минуту".